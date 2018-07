Facebook startet Werbung mit Augmented Reality

Das Social Network Facebook testet eine neue Möglichkeit, die die Interaktion zwischen Werbetreibenden und Nutzer spannender und unmittelbar machen soll. So können Unternehmen künftig Augmented Reality-Anzeigen im News-Feed der Nutzer schalten. Beim Launch-Kunden Michael Kors haben User beispielsweise die Möglichkeit, mithilfe der Handy-Kamera Sonnenbrillen anzuprobieren. Weitere Kunden, die noch in diesem Sommer mit AR-Werbung an den Start gehen wollen, sind Sephora (Beauty-Produkte), NYX Professional Makeup (Beauty-Produkte), Bobbi Brown (Beauty-Produkte), Pottery Barn (Möbel), Wayfair (Möbel) und King (Games).

( ) 11.07.2018

