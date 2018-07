%%%AWA 2018: 40 Prozent nutzen das Internet von unterwegs aus%%%



Prof. Dr. Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach stellte heute einen Teil der Ergebnisse der AWA 2018 in Hamburg vor (Foto: Andreas Pohlmann)

Die Frequenz in der die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet nutzt steigt weiter an. 54 Prozent sind ständig bzw. mehrmals täglich online. 2017 waren es 51 Prozent, im Jahr zuvor 46 Prozent. 66 Prozent nutzen das Internet via Smartphone oder Tablet-PC und 40 Prozent von unterwegs aus. Zu diesen Ergebnissen kommt die heute veröffentlichte Allensbacher Markt- und Werbeträger Analyse AWA 2018.

Dennoch dominieren laut AWA 2018 in der tagesaktuellen Information nach wie vor die klassischen Newsmedien, auch bei den 14- bis 29-Jährigen: Von denjenigen, die sich "gestern" tagesaktuell informiert haben - das sind in dieser Altersklasse 61 Prozent - haben 37 Prozent ausschließlich klassische Medien konsumiert, 36 Prozent klassische Medien und Internet-Inhalte und 27 Prozent ausschließlich Internet-Content. In der Gesamtbevölkerung nutzen zur tagesaktuellen Information 64 Prozent ausschließlich klassische Medien, 27 Prozent klassische Medien und Internet-News und 9 Prozent ausschließlich Online-Angebote.