%%%Comcast und Fox erhöhen Angebote für Sky%%%

Der Bieter-Wettstreit um Sky geht in die nächste Runde: Die US-Konzerne Comcast und Fox haben ihre Übernahme-Offerten für den europäischen Pay-TV-Anbieter erhöht. Dabei konnte der Kabelriese Comcast das Medienhaus Fox, das zu Rupert Murdochs Reich gehört, überbieten. Der Kaufpreis, den Comcast nun verlautbart hat, beträgt 26 Milliarden Pfund (29,4 Mrd. Euro). Kurz zuvor hatte Fox sein Übernahme-Angebot auf 24,5 Milliarden Pfund (27,7 Mrd. Euro) angehoben.

Das Gerangel um Sky ist Teil einer größeren Übernahme-Schlacht. Disney ist kurz davor, Fox zu übernehmen, doch auch Comcast unternimmt weiterhin den Versuch, das Medienunternehmen zu schlucken. In London war sich Sky mit Fox bereits handelseinig – das Fernseh-Network von Rupert Murdoch hält bereits 39 Prozent an dem Bezahlsender – doch Comcast versucht auch hier dazwischen zu funken.

Sky hat mehr als 23 Millionen Kunden in fünf europäischen Ländern und verfügt über attraktive Sportrechte, wie die Live-Übertragungen der Premier League in Großbritannien und der Bundesliga in Deutschland.