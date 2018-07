%%%Pressevertrieb: Trunk grüßt wieder als Mitglied im Bundesverband Presse-Grosso%%%

Mit einer positiven Botschaft meldet sich der Bundesverband Presse-Grosso, Köln, zu Wort: das in München ansässige Grosso-Unternehmen Trunk ist seit dem heutigen 12. Juli 2018 wieder Mitglied in dem Unternehmer-Verband. Der zur MELO Group gehörende Grossist war im Herbst 2017 aus dem Bundesverband Presse-Grosso ausgetreten, als die Verhandlungen um die sogenannte Grosso-Spanne mit den Verlagen in eine kritische Phase kamen. Inzwischen hat es ja eine Einigung gegeben.

Der Präsident des Bundesverbandes Presse-Grosso Frank Nolte erklärt: "Wir freuen uns auf den Neustart der vertrauensvollen Zusammenarbeit und begrüßen die Kollegen von Trunk in unserer Mitte. Der Grosso-Verband ist eine starke Vereinigung, die die Interessen des Berufsstandes gegenüber der Politik und den Marktpartnern effektiv bündelt. Gemeinsam sind wir wirkungsvoller und werden den Zukunftskurs zielstrebig fortsetzen. Es ist ein Beispiel gebender Schritt, dass die Kollegen aus München den von der Mitgliedschaft eingeleiteten Veränderungsprozess als Teil der Gemeinschaft mitgestalten wollen."

Dr. Holger Bingmann, Chairman der MELO Group, unterstreicht den gemeinsamen Neuanfang: "Wir als Pressevertrieb Trunk freuen uns, in einen Verband wieder einzutreten, der den Weg in die Zukunft eingeschlagen hat. Dazu gehört für uns eine konsequente Orientierung auf Märkte und neue Vertriebsformen. Wir begrüßen die vom Ver-band eingeleitete Diskussion, die Zusammenarbeit mit allen Pressegroßhändlern zu intensivieren und sie möglichst unter einem Dach zusammenzufassen. Aus meiner Bundesarbeit weiß ich, dass wir von Handelsseite auf Augenhöhe wahrgenommen werden, wenn wir innovative Wege gehen und vor allem als Branche geschlossen auftreten!"