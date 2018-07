%%%WEKA Firmengruppe übernimmt ILT Solutions%%%

Die WEKA Firmengruppe, Kissing, übernimmt rückwirkend zum 1.1.2018 die ILT Solutions GmbH, Köln, und setzt damit den Ausbau ihres digitalen Lerngeschäfts fort. Der Gründer und Geschäftsführer, Rainer Illing, bleibt dem Unternehmen weiterhin verbunden. Zusammen mit dem zweiten Geschäftsführer Stefan Illing werden sie den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen.

Michael Bruns und Werner Pehland, beide Geschäftsführer in der WEKA Gruppe, werden in die Geschäftsführung eintreten und so den Austausch in der Gruppe sicherstellen. Der Standort Köln und das Mitarbeiter-Team der ILT Solutions bleiben unverändert.

Die ILT Solutions GmbH wurde 1996 gegründet und hat seit dem über 800 Projekte im Bereich der digitalen Bildung für diverse Firmen in unterschiedlichen Branchen durchgeführt.