%%%Wimbledon-Finale mit Angelique Kerber im ZDF%%%

Kurzfristig überträgt das ZDF morgen ab 14.35 Uhr das Wimbledon-Finale der Frauen live und exklusiv im Free-TV. Bislang hatten die Live-Rechte nur beim Pay-TV-Anbieter Sky gelegen. Angelique Kerber trifft in London auf Serena Williams. Die Kielerin könnte als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996 das prestigeträchtige Turnier und ihren dritten Grand-Slam-Titel gewinnen. Die Live-Rechte hatte das ZDF kurzfristig erworben.

Das ZDF bietet zudem kurzfristige Werbebuchungen an: In jedem gespielten Satz gibt es drei Werbeinseln. Die maximale Länge pro Insel beträgt lediglich 60 Sekunden und sie steht maximal drei Kunden zur Verfügung. Die Werbung wird bei Seitenwechseln oder am Ende eines Satzes zu sehen sein.

Kurzfristige Buchungen sind bis heute 15.00 Uhr möglich unter: Tel. 06131 / 70 -14031