Burda holt für neues Magazin 'Sense of Home' Airbnb ins Boot



'Sense of Home' erscheint künftig zweimal im Monat

Hubert Burda Media hat für sein im Juni angekündigtes Living-Magazin 'Sense of Home' einen Kooperationspartner gefunden: das Unterkunftsvermittlungsportal Airbnb. Inhaltlich äußert sich die Zusammenarbeit etwa in einer zehnseitigen Homestory einer Airbnb-Vermieterin. Andere Geschichten im Heft drehen sich um einen Haustausch in Kalifornien, außergewöhnliche Häuser am Meer, das Leben in der Stadt und auf dem Land und um Produkte, die die eigenen vier Wände gemütlicher machen. Ein Techniksoziologe Werner Rammert wirft zudem einen Blick in die nahe Zukunft des Smart Home und Revolverheld-Sänger Johannes erinnert sich an Dinge, die sein Leben geprägt haben.

'Sense of Home' ist gestern erstmals erschienen und kommt künftig alle zwei Monate zum Preis von 4,80 Euro heraus. Das Heftkonzept wurde vom Redaktionsbüro Nansen & Piccard entwickelt. Die Druckauflage der ersten Ausgabe beträgt 100.000 Stück