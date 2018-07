%%%Sportradar: Neue Eigner bewerten den Sportdaten-Anbieter mit 2,1 Milliarden Euro%%%

Die Sportradar-Gruppe mit Stammsitz in St. Gallen, der weltweit führende Anbieter von Sportdaten, hat eine neue Eigentümer-Struktur bekommen. Die schwedische Private-Equity-Company EQT, hinter der die Familie Wallenberg steht, hat ihre Anteile an die Investment-Companies Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) und den im Silicon Valley ansässigen Investor TCV verkauft. Der Unternehmenswert von Sportradar wurde dabei auf 2,1 Milliarden Euro taxiert.

Der Sportradar-Gründer und -CEO Carsten Koerl bleibt weiterhin an Bord. Auch EQT wird einen Teil seines Verkaufserlöses wieder in Sportradar investieren. Zu den weiteren bestehenden Aktionären gehören Revolution Growth, Ted Leonsis, Michael Jordan und Mark Cuban.

Sportradar legte in den vergangenen Jahren beim Umsatz durch organisches Wachstum und Zukäufe stets mehr als 40 Prozent zu. Derzeit werden pro Jahr über 400.000 Spiele in 60 Sport-Kategorien beobachtet und analysiert. Sportradar ist der Partner von mehr als 1.000 Unternehmen in über 80 Ländern und der offizielle Partner von NBA, NFL, NHL und NASCAR sowie FIFA und UEFA. Es ist auch der einzige Anbieter, der damit beauftragt ist, in amtlicher Eigenschaft mit den US-Sportligen zusammenzuarbeiten, um Sportdaten (NBA und NHL) und AV-Rechte (MLB) weltweit für Wettzwecke zu verbreiten.