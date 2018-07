%%%WM-Finale im ZDF erreicht 21,32 Millionen Zuschauer%%%

21,32 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag ab 17 Uhr im ZDF das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, in dem Frankreich 4:2 gegen Kroatien gewann und zum zweiten Mal den Titel holte. Der Marktanteil betrug 76,1 Prozent. Das Finale war somit das WM-Spiel ohne deutsche Beteiligung mit den meisten Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten 7,65 Millionen Zuschauer ein, das bedeutet einen Marktanteil von 77,2 Prozent.

Beim Finale 2014, als Deutschland gegen Argentinien mit 1:0 gewann, saßen insgesamt 34,57 Millionen vor dem eigenen Bildschirm - so viele Zuschauer hat bislang kein anderes TV-Programm erreicht.

Das Wimbledon-Finale mit Angelique Kerber, das das ZDF am Samstag ab 17:15 Uhr live übertrug, lockte 2,28 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von 13,6 Prozent entspricht.