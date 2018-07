%%%Bavaria Film steigert Umsatz und Betriebsergebnis%%%

Die Produktionsfirma Bavaria Film GmbH, München, hat das Geschäftsjahr 2017/2018, das am 31. Januar 2018 endete, im Konzern mit Umsatzerlösen in Höhe von 224,5 Mio. Euro abgeschlossen (Vj.: 223,8 Mio. Euro). Die Gesamtleistung betrug 268,2 Mio. Euro (Vj.: 225,7 Mio. Euro).

Das Betriebsergebnis (EBIT) im Konzern liegt im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,4 Mio. Euro (Vj.: 13,1 Mio. Euro). Zum Bilanzstichtag 31.1.2018 beträgt das Eigenkapital im Konzern 86,4 Mio. Euro (Vj.: 83,7 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote liegt bei 33,6 % und damit aufgrund der produktionsbedingt gestiegenen Bilanzsumme unter dem Vorjahreswert von 43,5 %. Während des Geschäftsjahres waren im Durchschnitt circa 1800 feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

CEO Dr. Christian Franckenstein sagt: "Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18 zurück, in dem wir wieder solide gewirtschaftet und gute Ergebnisse erzielt haben. Für die kommenden Jahre werden wir Bavaria Film durch Investitionen weiter stärken. Angesichts einer voll ausgelasteten Branche, unserer Standorte in attraktiven Metropolregionen und der fortschreitenden Digitalisierung werden wir den Bereichen Human Resources und IT einen noch höheren Stellenwert beimessen. In bewegten Zeiten, gerade in unserer Medienindustrie, freuen wir uns, für unsere Auftraggeber und Geschäftspartner ein zuverlässiger und leistungsbereiter Anbieter zu sein."