%%%Sky zeigt in den Sportsbars DAZN-Inhalte%%%

Sky Deutschland und Sky Österreich haben mit dem Sport-Streamingdienst DAZN (Perform Group, London) eine Vereinbarung für die kommenden drei Spielzeiten getroffen: Der Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring strahlt künftig ausgewählte Live-Sport-Inhalte von DAZN in den Sky Sportsbars in Deutschland und Österreich aus. Die Gäste der Sky Sportsbars können damit in den kommenden drei Jahren alle Spiele der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League verfolgen, sowie die Topspiele der UEFA Europa League.

Täglich werden ab der Saison 2018/2019 auf zwei Kanälen bis zu 14 Stunden Live-Sport von DAZN bereitgestellt. Neben ausgewählten Spielen der UEFA Champions League und der UEFA Europa League gehören dazu auch Partien aus internationalen Topligen wie der englischen Premier League oder der spanischen La Liga. Zudem sind Live-Events der Tennis WTA-Tour, Darts oder der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA Bestandteil der Ausstrahlungen.

Zunächst werden die beiden zusätzlichen Kanäle für alle Sky Sportsbar-Kunden mit Satellitenempfang in HD Qualität bereitgestellt, eine Erweiterung für Kabelkunden ist in Planung.