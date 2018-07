%%%Mediengruppe Oberfranken erwirbt Westermayer Verlag%%%

Die Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG mit Sitz in Kulmbach erwirbt rückwirkend zum 1. Januar 2018 die Westermayer Verlags-GmbH mit ihren Titeln 'neuro aktuell' und 'TherapieTabellen'. Diese Fachpublikationen richten sich vorwiegend an Neurologen und Psychiater.

Damit erweitert die Mediengruppe Oberfranken ihr Medizinportfolio um den Bereich Nervenheilkunde. Die regionale Mediengruppe publiziert bereits Titel aus dem Bereich Medizin und Gesundheitsmanagement wie beispielsweise 'Onkologie heute', die 'herzmedizin' und 'KU Gesundheitsmanagement'.