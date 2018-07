%%%Ringier Axel Springer beteiligt sich am polnischen IT-Jobportal No Fluff Jobs %%%

Die Ringier Axel Springer Media AG, Zürich, hat 44 Prozent an No Fluff Jobs Sp. z o.o., dem Betreiber der polnischen Jobplattform nofluffjobs.com, die auf den IT-Stellenmarkt spezialisiert ist, erworben. Nofluffjobs.com soll das Job Classifieds-Portfolio der Ringier Axel Springer Media AG erweitern und somit auch das Segment der Rubrikenmärkte in Mittel- und Osteuropa ergänzen. Der CEO von Profession.hu, István Martis, wird im Zuge der Expansion die neu geschaffene Funktion des Group Director of Job Classifieds Portfolio übernehmen und das Classifieds-Portfolio des Joint Ventures Ringier Axel Springer Media AG weiter entwickeln.

Das Besondere an No Fluff Jobs ist laut Ringier Axel Springer "die Art und Weise, wie Stellenanzeigen standardisiert und damit vergleichbar gemacht werden". Die zentralen Erfolgsfaktoren seien "Einfachheit, Transparenz und Effektivität", damit setze das Unternehmen "neue Maßstäbe in der Welt des IT-Rekrutierung". No Fluff Jobs bietet ausschließlich detaillierte und vergleichbare IT-Stellenanzeigen mit Gehaltsübersicht, Informationen über den Technologie-Stack und betrieblichen Zusatzleistungen an.