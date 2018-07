%%%Bruttowerbemarkt wächst nur um 0,6 Prozent %%%

Der deutsche Werbemarkt hat sich im 1.Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr nur noch leicht positiv entwickelt. Das zeigt die aktuelle Bilanz zum Bruttowerbemarkt von Nielsen. Insgesamt betrugen die Werbespendings im 1. Halbjahr 14,9 Milliarden Euro.

Am stärksten gewachsen ist Mobile mit einem Plus 68,0 Prozent – die Brutto-Werbeaufwendungen beliefen sich 441 Millionen Euro. Das zweitstärkste absolute Wachstum verzeichnete die Mediengruppe Radio mit einer Zunahme von +2,9 Prozent. Die Werbeausgaben beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf insgesamt 930 Millionen Euro.

Die weiteren Mediengruppen, die ein Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vorweisen konnten, sind mit einem Wachstum von +9,9 Prozent und Bruttowerbeaufwendungen in Höhe von 102 Millionen Euro At-Retail, gefolgt von Plakat (+1,4 Prozent / 707 Millionen Euro Bruttowerbeaufwendungen) und Zeitungen (+0,9 Prozent / 2,4 Milliarden Euro Bruttowerbeaufwendungen). Die größten Einbußen verzeichnete die Kino-Werbung, die einen Rückgang von -13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verkraften musste.

Mit knapp 7 Milliarden Euro Werbeausgaben bleibt die Mediengruppe Fernsehen weiterhin das Leitmedium der deutschen Werbungtreibenden, verzeichnet aber ein Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2017. Die Werbeinvestitionen in der Online (Desktop) in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sind ebenfalls rückläufig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was ein Minus von 5,0 Prozent bedeutet. Auch der rückläufige Trend der Werbeinvestitionen in Zeitschriften hält an: Publikumszeitschriften verlieren - 2,9 Prozent (1,6 Milliarden Euro Bruttowerbeaufwendungen) und Fachzeitschriften -5,1 Prozent (0,2 Milliarden Euro Bruttowerbeaufwendungen).

Der mit Abstand größte Werbungtreibende ist auch im 1. Halbjahr 2018 Procter & Gamble mit Werbeinvestitionen in Höhe von 437 Millionen Euro und einer zweistelligen Wachstumsrate von +10,8 Prozent. Mit einem Wachstum gegenüber dem 1. Halbjahr 2017 konnten sich Ferrero (+3,4 Prozent), Lidl (+7,6 Prozent) und Media-Saturn-Holding (+14,7 Prozent) Plätze unter den Top 10 des deutschen Werbemarkts sichern.

Die Top-Branche ist im 1. Halbjahr 2018 erneut der Online-Handel. Die E-Commerce-Werbestatistik verzeichnet im ersten Halbjahr 2018 ein Plus von 2,1 Prozent und kann mit 1,960 Milliarden Euro Bruttowerbeausgaben den Rekordwert des Vorjahres noch einmal toppen. Die PKW-Industrie sichert sich den zweiten Platz trotz eines Rückgangs von -2,2 Prozent gegenüber Vorjahr und Werbeinvestitionen in Höhe von 1,102 Milliarden Euro sichern. Dicht gefolgt landen die Branchen Ernährung (+0,3 Prozent / 1,087 Milliarden Euro) und Körperpflege (+0,7 Prozent / 1,045 Milliarden Euro) auf den Plätzen drei und vier.