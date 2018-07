%%%ZDFinfo erwirbt Free-TV-Rechte für 'One Strange Rock' %%%

ZDFinfo zeigt Anfang Januar 2019 die zehnteilige National-Geographic-Reihe 'One Strange Rock' mit Presenter Will Smith. Der Digitalsender hat die Free-TV-Rechte für die Reihe über die Erdgeschichte erworben, die in 45 Ländern auf sechs Kontinenten sowie im Weltall gedreht wurde und erstmals im März 2018 auf National Geographic zu sehen war.

ZDFinfo-Chef Robert Bachem sagt: "Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauern diesen faszinierenden Einblick in die Geschichte unseres Planeten anbieten können – das ist Wissensfernsehen der Extraklasse: informativ, unterhaltsam, sehenswert."

In 'One Strange Rock' kommen unter anderem acht Astronauten zu Wort, die beschreiben, wie sie die Erde aus dem All erlebt haben. Hollywood-Star Will Smith führt als Moderator durch die Geschichte der Erde. Realisiert hat die Reihe der Filmemacher Darren Aronofsky.