%%%'Tennis Magazin' rückt Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber in den Fokus%%%

In der August-Ausgabe des 'Tennis Magazin' aus dem Hamburger Jahr Top Special Verlag (EVT: 25. Juli 2018) dreht sich alles um Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. 22 Jahre nach Steffi Graf hat die Kielerin 2018 das berühmteste Tennisturnier der Welt gewonnen.

Auf 20 Sonderseiten gibt es viele Fakten zum Sieg von Angelique Kerber über Serena Williams. In opulenten Bilder-Strecken kann der Leser das Highlight noch einmal nacherleben, und Ex-Tennis-Star Boris Becker ordnet für das 'Tennis Magazin' den historischen Triumph ein. In Hamburg erscheint das Heft bereits am Samstag, 21. Juli 2018, als Doppelpack im Handel: mit Wimbledonsiegerin Angelique Kerber auf dem Cover und einem 36-seitigen Rothenbaum-Special zum Hamburger Tennisturnier.