Sky richtet Pop-Up-Sender für 'Alien vs. Predator' ein

Zum Kinostart des Sci-Fi-Abenteuers 'Predator – Upgrade' setzt die in Unterföhring ansässige Pay-TV-Plattform Sky auf den Sonderkanal Sky Cinema Alien vs. Predator HD, der rund um die Uhr alle Filme der legendären Monsterreihe zeigt. Von 3. bis 16. September stehen insgesamt elf Teile mit den beiden Kult-Biestern auf dem Programm des Senders, der in diesem Zeitraum Sky Cinema Hits ersetzt. Dazu zählen die sechs Filme der 'Alien'-Reihe, die drei 'Predato'-Verfilmungen, sowie die beiden Crossover-Titel 'Alien vs. Predator' und 'Alien vs. Predator 2'. Die beiden ersten 'Alien'-Filme werden jeweils im Director's Cut gezeigt, die drei 'Predator'-Filme in der ungeschnittenen Version. Alle Filme des Pop-Up-Kanals sind auch auf Sky Go, On Demand und über den Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar.