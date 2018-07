%%%Google-Mutter Alphabet büßt Gewinn ein%%%

Die von der EU-Kommission verhängte Wettbewerbsstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Euro – die bisher höchste Wettbewerbsstrafe gegen ein einzelnes Unternehmen – schmälert den Gewinn des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Im zweiten Quartal 2018 ging der Überschuss im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd. Euro) zurück. Ohne die Strafzahlung hätte der Gewinn 8,3 Milliarden Dollar erreicht. Bereits im Vorjahresquartal war der Gewinn von Alphabet durch eine Wettbewerbszahlung an die EU belastet gewesen. Die aktuelle Strafe will das Unternehmen anfechten.

Nichtsdestotrotz kletterte der Quartalsumsatz von Alphabet um mehr als ein Viertel auf 32,7 Milliarden Dollar. Die Werbeerlöse, die der Hauptumsatzposten des US-Konzerns sind, legten um 24 Prozent auf rund 28 Milliarden Dollar zu. Alphabet konnte die Markterwartungen trotz der hohen Sonderlast deutlich übertreffen – die Aktie stieg zunächst um fünf Prozent an und lag zum Börsenschluss immer noch deutlich im Plus. Der Börsenwert der Holding liegt nun bei knapp 840 Milliarden Dollar