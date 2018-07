%%%Madsack übernimmt Anteile an regionalen TV-Produzenten%%%

Die Madsack Mediengruppe, Hannover, will Anteile an zwei Unternehmen erwerben, die auf regionale TV-Inhalte spezialisiert sind. Dies berichtet das 'new business'-Schwestermagazin 'DNV – Der Neue Vertrieb'. Demnach plant Madsack mit der Tochtergesellschaft Leipziger Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, die unter anderem die 'Leipziger Volkszeitung' herausgibt, jeweils eine Minderheitsbeteiligung von maximal 33 Prozent an der Fernsehen in Dresden GmbH sowie an der LE Medien GmbH erwerben.

