%%%El Cartel Media gewinnt Markenpartner für 'Curvy Supermodel' %%%

Der RTL II-Vermarkter El Cartel Media, Grünwald, hat zum Start der 3. Staffel der Casting-Show 'Curvy Supermodel' am 26. Juli 2018 mehrere Markenpartnerschaften vereinbart. Als Formatsponsor verpflichtete das Unternehmen die Mode-Plattform About You. Der Versandhändler gehört neben Urlaubsguru und Pars Management zu den Gewinnspiel-Partnern.

Innerhalb der Sendung tritt unter anderem die Beauty-Brand L.O.V. als Make-Up-Partner auf. Um die Frisuren der Kandidateninnen kümmert sich derweil Goldwell, eine Marke der Kao Salon Division. Mit an Bord ist auch der Online-Modeanbieter Happy Size, der für das hauseigene Online-Magazin Happy Me ein Musikvideo mit den Curvy Models produziert. Ein weiterer Kooperationspartner ist die Hotelkette Sentido Hotels & Resorts, mit dem RTL II für die Produktion in Andalusien zusammenarbeitet.

Am Ende der aktuellen Staffel wird die Gewinnerin dann auf dem Cover des Joy-Sonderhefts 'Joy #style' abgebildet, das unmittelbar nach dem Finale erscheint. Die 44-seitige Publikation für Millenials zwischen 18 und 28 Jahren ist Teil einer Kooperation zwischen der Presseabteilung von RTL II und der Bauer Media Group. Außerdem soll in drei Folgen ein Foto-Shooting mit dem Peoplemagazin 'Closer' realisiert werden.

"Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele Kunden auf 'Curvy Supermodel' setzen und dabei helfen, die positive Botschaft des Formats zu transportieren", sagt Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment von El Cartel Media. "Ich bin überzeugt, dass die Markenintegrationen bei diesem auch gesellschaftlich relevanten Thema besonders wirksam sind."