%%%Burda investiert in E-Learning-Plattform Skillshare %%%



Christian Teichmann, Managing Director BurdaPrincipal Investments, sagt: "Das abonnementbasierte Marktplatzmodell und die Premium-Videoinhalte der Skillshare-Plattform sind Kern unserer Investmentstrategie." (Foto: Burda)

Hubert Burda Media, München, investiert in die E-Learning-Plattform Skillshare, New York (USA), die als internationale Community verschiedene Kurse zu Themen wie Design, Business und Technologie anbietet. An der Finanzierungsrunde (Series C) in Höhe von 28 Millionen Dollar beteiligten sich neben Burdas Investmenteinheit BurdaPrincipal Investments (BPI) auch Union Square Ventures, Amasia und Spero Ventures.

"Insbesondere das abonnementbasierte Marktplatzmodell und die Premium-Videoinhalte der Skillshare-Plattform sind starke Differenzierungsmerkmale und Kern unserer Investmentstrategie", begründet Christian Teichmann, Managing Director BurdaPrincipal Investments, das Engagement.

Skillshare ist eine offene Online-Lerngemeinschaft und bietet mehrere tausend Kurse z. B. in den Bereichen Design, Business und Technologie an. Die 2010 gegründete Skillshare-Community zählt über fünf Millionen Schüler und mehrere tausend Lehrern aus mehr als 100 Ländern.

"Wir freuen uns sehr, Burda als Investor gewonnen zu haben", sagt Skillshare-CEO Matt Cooper. "Burdas Erfahrung mit Abonnements, professionellen Netzwerken und internationalen Märkten wird für Skillshare von unschätzbarem Wert sein, da wir sowohl in den USA als auch im Ausland wachsen."