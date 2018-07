%%%Fachverlage: De Gruyter kauft Düsseldorf University Press%%%

Der Wissenschaftsverlag De Gruyter, Berlin, übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2018 den Verlag Düsseldorf University Press (dup). Künftig soll De Gruyter in Düsseldorf mit einer dup-Koordinationsstelle präsent sein und durch einen Wissenschaftlichen Beirat die Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autoren koordinieren.

Der 2008 gegründete Verlag dup veröffentlicht Forschungsergebnisse der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und anderer Universitäten. Das Spektrum der Publikationen reicht von wissenschaftlichen Monografien, Sammelbänden und -reihen über Qualifikationsschriften, Festschriften, Lehrbücher und Studienmaterial bis zu wissenschaftlichen Ratgebern. Der Verlag will zudem Nachwuchswissenschaftlern eine Plattform geben, ihre Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Geschäftsführer der dup GmbH sind Professor Dr. Hans Süssmuth, Professor Dr. Dieter Häussinger und Wolfgang Teubig.

Die Unternehmensgruppe De Gruyter publiziert jährlich etwa 1.300 neue Titel in den Gebieten Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technologie und Rechtswissenschaft sowie mehr als 700 Abonnement- und Open Access-Fachzeitschriften und eine Vielzahl digitaler Produkte. Neben dem Stammsitz in Berlin unterhält der Verlag Dependancen in Basel, Boston, München und Peking.