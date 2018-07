%%%Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in Deutschland steigt weiter an%%%

Das Bezahlfernsehen in Deutschland verzeichnet weiter wachsende Kundenzahlen. Im vergangenen Jahr lag die Anzahl der Pay-TV-Abonnenten bei rund 7,7 Millionen in Deutschland. Das entspricht einem Wachstum von rund 0,2 Millionen Abonnenten (2016: 7,5 Millionen). In der DACH-Region kletterte die Anzahl der Kunden von 8,4 Millionen auf 8,7 Millionen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie ' Marktanalyse Pay-TV in Deutschland 2018' des Verband Privater Medien (VAUNET) mit Sitz in Berlin. Für das laufende Jahr 2018 prognostiziert die Vereinigung eine Abonnenten-Zahl von acht Millionen Abonnenten in Deutschland sowie rund neun Millionen Abonnenten im gesamten deutschsprachigen Raum.

Laut der Untersuchungen stieg auch die durchschnittliche Reichweite der Pay-TV-Programme: In Deutschland erreichten die Bezahlsender 2017 rund 16,2 Millionen Zusehen pro Monat– 2016 waren es noch 13,1 Millionen. Im ersten Halbjahr 2018 waren es VAUNET zufolge bereits durchschnittlich 16,6 Millionen Zuschauer pro Monat. Der bisherige Spitzenwert wurde im Dezember 2017 mit 18,5 Millionen Pay-TV-Sehern erreicht.

Die steigenden Zuschauer- und Abonnentenzahlen gehen einher mit wachsenden Umsätzen: Die Einnahmen aus Pay-TV und Paid-Video-on-Demand stiegen im zurückliegenden Jahr um rund 15 Prozent auf circa 3,1 Milliarden Euro in Deutschland (2016: ca. 2,7 Milliarden). In der Dach-Region legten die Erträge auf circa 3,5 Milliarden Euro (2016: circa 3 Milliarden Euro) zu. Für das laufende Jahr 2018 rechnet der Verband mit einem weiteren Anstieg des gesamten Pay-TV- und Paid-Video-on-Demand-Umsatzes in der DACH-Region um acht bis zehn Prozent auf rund 3,8 Milliarden Euro.