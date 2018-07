%%%AWA-Studie: 'Chrismon' legt im Vergleich zu 2017 um sechs Prozent an Reichweite zu%%%

Das evangelische Monatsmagazin 'Chrismon' hat im Jahr 2018 weiter an Reichweite gewonnen: Nach Erhebungen der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) des Instituts für Demoskopie Allensbach erreichte die vom Hansischen Druck- und Verlagshaus (HDV), Frankfurt am Main, herausgebende Beilage in diesem Jahr rund 1,59 Millionen Leser – ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zu 2017. Nach Angaben des Verlags ist dies die höchste jemals von der AWA gemessene Reichweite für 'Chrismon'. Wie das Medienhaus weiter mitteilt, habe sich die Reichweite damit seit 2014 um mehr als 50 Prozent gesteigert.



'Chrismon' liegt verschiedenen Tageszeitungen bei, unter anderen der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung', 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Welt', 'Welt am Sonntag', der 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' und der Wochenzeitung 'Die Zeit'. Das Magazin wird von m-public Medien Services GmbH, Berlin, vermarktet.

"Die AWA 2018 weist 'Chrismon' wieder als einen der wenigen Top-Reichweitengewinner aus", kommentiert Verlagsleiter Bert Wegener das Ergebnis der Publikation. "Die Leser sind engagiert, nehmen Einfluss und sind kaufkräftig. Wir freuen uns, dass es seit 2014 auch bei den jungen Zielgruppen gelang, mehr als 110.000 regelmäßige Leser jeder 'Chrismon'-Ausgabe dazuzugewinnen."