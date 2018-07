%%%Sky steigert Umsatz um 6 Prozent in Deutschland%%%

Sky hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (endete am 30. Juni 2018) eine halbe Million Neukunden hinzugewonnen. In den sieben Märkten, in denen der Pay-TV-Anbieter aktiv ist, verfügt das Unternehmen nun über 23 Millionen Kunden. Allein im deutschsprachigen Raum sind 200.000 neue Abonnenten dazugekommen, so dass der Kundenstamm auf mittlerweile 5,2 Millionen anwachsen konnte.

Der Umsatz von Sky ist in den letzten zwölf Monaten um fünf Prozent auf insgesamt 13,58 Milliarden Pfund (15,28 Mrd. Euro) gestiegen. Der Nettogewinn kletterte um 18 Prozent auf 815 Millionen Euro.

In Deutschland (mit Österreich ausgewiesen) stiegen die Erlöse um sechs Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf 134 Millionen Euro. Als Grund nennt das Unternehmen die teuer erstandenen Bundesliga-Rechte.