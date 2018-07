%%%Media Impact gründet neue Vermarktungseinheit Luxury%%%

Der Vermarkter Media Impact, Berlin, baut seine Branchenvermarktung innerhalb des Bereichs Quality Division aus. Am 1. August 2018 startet die neue Unit Luxury bestehend aus einem Team von Marketing-, Content- und Event-Experten. Die Einheit soll Kommunikationslösungen für Zielkunden aus den High-End-Segmenten wie Uhren, Schmuck, Fashion, Design und Beauty anbieten. Neu hinzu kommen ausgewählte Kunden aus dem Bereich Automotive und Consumer Electronics.

Geleitet wird die Unit Luxury von Carola Curio, 56. Ihre Stellvertreterin Kathleen Schwiezke, 41, übernimmt die Bereiche Sales National und International. Die Vermarktungseinheit wird darüber hinaus das Anzeigengeschäft aller 'Welt'-Magazine wie 'Icon', 'Bilanz', 'Blau', 'Uhren-Magazin' sowie des Titels 'Die Dame' verantworten.

"Die Unit Luxury ist sowohl in ihrer Expertise als auch in der Zusammenstellung der Titel und Marken, die sie vermarktet, einmalig in Deutschland“, ssagt Knut Döring, Leiter der Vermarktung des Bereichs Quality Division bei Media Impact. "Mit diesem Bereich schaffen wir für Luxusmarken ganz neue Erlebniswelten und ermöglichen exklusive Zugänge zu den begehrtesten Entscheider-Zielgruppen."