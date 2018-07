%%%Axel Springer: Rubrikenangebote treiben Umsatzwachstum voran%%%

Axel Springer hat seinen Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 5,9 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro erhöht (Vj.: 1,47 Mrd. Euro). Wachstumstreiber waren hier vor allem die Rubrikenangebote (Classifieds Media). Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte stiegen die Konzernerlöse um 4,3 Prozent.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im Vorjahresvergleich um 11,7 Prozent auf 354,5 Millionen Euro (Vj.: 317,2 Mio. Euro). Organisch, also bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte sowie Effekte aus der neuen Leasingbilanzierung, erhöhte sich das bereinigte Ebitda um 3,7 Prozent. Die bereinigte Ebitda-Rendite betrug auf 22,7 Prozent (Vj.: 21,5 Prozent).

Die digitalen Geschäftsaktivitäten erzielten im ersten Halbjahr 2018 ein organisches Umsatzplus von 9,4 Prozent. Damit trugen sie 69 Prozent zu den Konzernerlösen und 85 Prozent zu den Werbeerlösen bei. Der digitale Anteil am bereinigten Konzern-Ebitda stieg auf 80 Prozent.

Aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr erhöht der Vorstand seine Jahresprognose für das Segment Classifieds Media und rechnet nun mit einem organischen Wachstum der Umsatzerlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich – zuvor wurde ein hoher einstelliger bis niedriger zweistelliger prozentualer Zuwachs erwartet. In den anderen Segmenten bleibt die Prognose unverändert.

Außerdem bestätigt Axel Springer seine Konzernprognose für das Gesamtjahr 2018. Diese sieht erlösseitig einen Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich vor, der auch organisch erzielt werden soll. Für das bereinigte Ebitda rechnet man unverändert mit einem Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Bild plus hat über 400.000 Abonnenten



Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, sagt: "Wir investieren und wir wachsen. Insbesondere die Classifieds zeigten eine sehr dynamische Entwicklung und haben entscheidend zu einem erfolgreichen ersten Halbjahr bei Axel Springer beigetragen. Im Segment News Media erreicht 'Business Insider' schon im ersten Halbjahr die Gewinnzone. Ein Meilenstein, der zeigt, dass wir journalistische Inhalte in der digitalen Welt zunehmend monetarisieren können."

Im Segment News Media erhöhten sich die Umsatzerlöse in der ersten Jahreshälfte leicht auf 732,0 Millionen Euro (Vorjahr: 725,4 Mio. Euro). Hierzu trugen vor allem die stark wachsenden digitalen Aktivitäten bei, speziell im internationalen Raum. 'Business Insider' entwickelte sich dynamisch und erreichte schon im ersten Halbjahr die Gewinnzone. Die Zahl der digitalen Abonnenten von Bild plus stieg im Juni auf 404.495 (IVW Juni 2018). Zusammen mit Welt plus kommen die beiden Digitalangebote auf fast 485.000 Kunden. Das bereinigte Ebitda der News Media wuchs im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent auf 113,4 Millionen Euro (Vorjahr: 110,9 Mio. Euro). Organisch ist jedoch einen Rückgang um 6,6 Prozent festzustellen. Die bereinigte Ebitda-Rendite betrug 15,5 Prozent gegenüber 15,3 Prozent im Vorjahreszeitraum.