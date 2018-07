%%%GIK: Andreas Schoo und Jan Bayer folgen auf Manferd Braun und Dr. Andreas Wiele%%%

Bei der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung GIK mbH & Co. KG in München hat es auf der Ebene der Gesellschafter-Vertreter zwei Änderungen ergeben: Den GIK-Gesellschafter Funke Mediengruppe vertritt künftig Andreas Schoo, seit im April 2018 in der Funke-Geschäftsführung angehört. Er folgt auf Manfred Braun, der bekanntlich das Medien-Haus in Essen verlassen hat.

Für den Gesellschafter Axel Springer SE mit Sitz in Berlin übernimmt ab sofort zuständigkeitshalber Jan Bayer, Vorstand News Media, die GIK-bezogenen Aufgaben von Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media.

Die fünf hinter der GIK stehenden Medien-Häuser Axel Springer SE, Bauer Media Group, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr GmbH und Hubert Burda Media geben gemeinsam die crossmedialen Markt-Media-Studien best for planning (b4p) und best for tracking (b4t) heraus, um Kunden und Markt-Partnern Daten für ihre Werbeplanung zur Verfügung zu stellen und den effizienten Einsatz von Werbemitteln zu evaluieren.

Die anderen Gesellschafter-Vertreter der GIK bleiben unverändert Philipp Welte (Hubert Burda Media), Jörg Hausendorf (Bauer) Media Group und Stephan Schäfer (Gruner + Jahr).