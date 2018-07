%%%IDG mit neuer Führungsstruktur in Deutschland%%%



Die neue IDG-Führungsmannschaft: (v.l.) Michael Beilfuß, Jonas Treibel, York von Heimburg und Stefan Huegel (Foto: IDG)

York von Heimburg, Vorstand der IDG Communications Media AG in München, ordnet die Führungsstruktur von IDG Deutschland mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 neu. Rund neun Monate nach seiner Ernennung zum President International IDG Communications (IDGC) übergibt er im Herbst die Geschäftsleitung in Deutschland an seine Geschäftsleitungskollegen.

Jonas Triebel, 36, seit 2015 Chief Operation Officer und Chief Product Officer von IDG Deutschland, übernimmt künftig die Rolle des Managing Directors und verantwortet damit hierzulande das gesamte operative Geschäft. Gleichzeitig wird Triebel auch Teil des weltweiten Netzwerks von IDG-Managing Directors, die sich in die Weiterentwicklung der globalen Unternehmensstrategie einbringen und gemeinsam neue Geschäfts- und Erlösmodelle entwickeln.

Außerdem übernimmt Stefan Huegel, 48, seit 2016 Chief Technology Officer (CTO) bei IDG, ab Oktober zusätzlich die Funktion des Chief Operation Officer (COO) in Deutschland. Huegel zeichnet damit für die Bereiche Customer Success & Custom Services, Data Strategy, Product Management und Operations verantwortlich und berichtet an Jonas Triebel. Durch die Gesamtverantwortung für die technologische Ausrichtung des Unternehmens ist Huegel bereits seit Anfang des Jahres auch Mitglied des Global Technology Board der Gruppe.

Ebenfalls ab 1. Oktober wird Michael Beilfuß, 48, in der neu geschaffenen Position des Senior Vice President International Events das internationale Veranstaltungsgeschäft von IDG außerhalb der USA verantworten. Beilfuß wechselt damit nach rund 14 Jahren bei IDG Deutschland innerhalb des Konzerns in eine internationale Management-Position. Zuletzt war Beilfuß Mitglied der Geschäftsleitung der IDG Business Media GmbH und des IDG TechNetwork.

Mit der Schaffung der neuen Position des Senior Vice President International Events soll erstmals eine länderübergreifende Strategie für die insgesamt über 800 IDG-Fachveranstaltungen im Jahr entwickelt und umgesetzt werden. Beilfuß berichtet an York von Heimburg.