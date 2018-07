%%%Sportfans befürworten smarte Stadien%%%



Knapp zwei Drittel der Deutschen können sich vorstellen, digitale Service-Angebote im Stadion zu nutzen (Quelle: Facit Digital)

Mehr als zwei Drittel (68 %) der Deutschen würde digitale Angebote nutzen, die ihnen das Leben im Stadion erleichtern. Unter regelmäßigen Besuchern von Bundesliga-Stadien sprechen sich 77 Prozent für eine entsprechende App aus. Bei Fans, die angeben, gerne und häufig neue Apps auszuprobieren, stößt die Idee bei fast 90 Prozent auf Zustimmung. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 'Digitales Stadionerlebnis' des Marktforschungsunternehmens Respondi, Köln, im Auftrag von Facit Digital, Teil der Serviceplan Gruppe mit Sitz in München. Für die Untersuchung wurden rund 1.000 Fußball- und Eishockey-Fans in Deutschland gefragt, welche smarten Services aus ihrer Sicht nützlich wären .



Laut der Umfrage werden vor allem App-Features, die den Komfort in und um das Stadion erhöhen und die das eigentliche Spielgeschehen transparenter machen, von den Fans als besonders relevant eingestuft. Zu den Top 5 der digitalen Services zählen die Möglichkeit, einen Parkplatz in der Nähe des Stadions zu reservieren, sowie Eintrittskarten auf dem Smartphone zu speichern und damit automatisiert einzuchecken. Ebenfalls weit oben auf der Favouriten-Liste stehen der Zugriff auf eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung, die Möglichkeit, Getränke und Snacks an den eigenen Platz zu bestellen, und Wiederholungen von Szenen aus verschiedenen Perspektiven anschauen zu können. Demgegenüber halten Stadion-Besucher Gamification- oder Social-Media-Angebote für weitgehend verzichtbar.

Der Einsatz der digitalen Hilfstechnologie würde nach Angaben der Studienautoren für mehr als die Hälfte der Befragten die Attraktivität eines Stadionbesuchs erhöhen. In der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen sind fast drei Viertel der Stadiongänger (69 %) dieser Meinung. Unter App-Affinen nehmen sogar 77 Prozent eine erhöhte Attraktivität war. Zudem besäße eine entsprechende App das Potenzial, bisherige Nicht-Stadiongänger zu einem Besuch zu motivieren: Für fast zwei Drittel (63 %) der Fußball-Interessierten, die bislang noch kein Stadion besucht haben, würde sich die Attraktivität des Stadionbesuchs durch die App erhöhen, für knapp ein Viertel (24 %) sogar deutlich.

Auch auf die Konsumbereitschaft der Stadionbesucher hätte die App wohl einen positiven Einfluss: Rund ein Drittel (38 %) der Fans gab an, dass sie während eines Stadionbesuchs vermutlich mehr Geld ausgeben würden, wenn ihnen die App zur Verfügung stünde. In der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen sind es 45 %, unter den App-Affinen rechnen sogar 63 % mit einer Erhöhung ihrer Ausgaben.