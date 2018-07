%%%Das Schlager-Magazin 'hossa!' geht an den Start%%%

Am morgigen 1. August 2018 ist eine neue Musik- und People-Zeitschrift in den Regalen des Presse-Einzelhandels zu finden: das Schlager-Magazin 'hossa!' - die 100 Seiten starke Zeitschrift bringt der Verleger Patric Knittel aus Saarbrücken zum Preis von 4,50 Euro auf den deutschsprachigen Markt (auch Mallorca gehört dazu). Die Druck-Auflage liegt bei immerhin 45.000 Exemplaren. Wie die 'Saarbrücker Zeitung' in ihrer Ausgabe vom 25. Juli 2018 berichtet, steht hinter 'hossa!' ein siebenköpfiges Team, das ein breites Themen-Spektrum um die Schlager-Musik aufgreifen will, das auch Trachten-Mode, Reisen sowie Fan-Clubs umfasst.

Erfunden wurde das Magazin von Verleger Patric Knittel und dem leitenden Redakteur Michi Jo Standl. Als Chefredakteur holten die beiden Michael Humboldt an Bord, der auch als Schlager-Texter aktiv ist. Als Partner für den Vertrieb engagierte Knittel den IPS Pressevertrieb mit Stammsitz in Meckenheim bei Bonn.

'Hossa!' ist bereits der vierte Zeitschriften-Titel, den Patric Knittel auf den Markt bringt. Neben einem Magazin für zeitgenössische multimediale Kultur und einem Musik-Magazin für Kinder publiziert er auch den Special-Interest-Titel 'Legacy', der sich an die Fans der Metal Musik richtet. Seit Januar 1999 erscheint 'Legacy' zum EV-Preis von 7,50 Euro alle zwei Monate im Devil Inc. Presseverlag.