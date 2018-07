%%%'Welt am Sonntag' feiert 70-jähriges Jubiläum%%%



Erstausgabe der 'Welt am Sonntag' vom 1. August 1948

Am 1. August 1948 kam die erste Ausgabe der 'Welt am Sonntag' heraus. Die erste Sonntagszeitung in Deutschland nach Kriegsende berichtet seit 70 Jahren über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Stil, Kultur, Immobilien, Reise und Motor.

Das Jubiläum wird am 18. September 2018 in Hamburg gefeiert, wo der Startschuss für die 'Welt am Sonntag' fiel. Die Jubiläumsausgabe erscheint am 23. September. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr macht eine siebenteilige Serie, die sich mit Titelgeschichten der Zeitung aus sieben Dekaden beschäftigt. Der erste Teil 'Wirtschaftswunder Deutschland' (1948 bis 1958) erscheint am 5. August 2018.