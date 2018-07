%%%Neues Sat.1-Vorabend-Magazin startet verhalten%%%

Sat.1-Chef Kaspar Pflüger will sich in dieser TV-Saison unter anderem den schwächelnden Vorabend seines Senders vornehmen: Nachdem vor zwei Wochen bereits ein täglicher Ableger von 'Genial daneben' um 19 Uhr startete, ging gestern (30.7.18) nun mit 'Endlich Feierabend' ein neues Vorabend-Magazin – im Stil des Sat.1-Frühstücksfernsehens – über den Äther.

Die Resonanz war zum Start allerdings ausbaufähig: Die erste Ausgabe des von Daniel Boschmann und Annett Möller moderierten Formats erreichte insgesamt 910.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) schauten 320.000 Menschen zu. Der Marktanteil betrug hier 7,5 Prozent. Damit lag das neue Magazin in etwa auf dem Schnitt des bislang auf dem Sendeplatz um 18 Uhr gezeigten Scripted-Reality-Formats 'Auf Streife – Die Spezialisten'. Für den späten Herbst plant der Privatsender unter dem Titel 'Alles oder nichts' zudem die Ausstrahlung einer Daily-Soap in dieser Zeitschiene.