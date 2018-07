%%%Burda und NOWEDA starten Joint-Venture %%%

Das attraktive Markt-Segment der Apotheken-Kundenzeitschriften ist in den Fokus des Medien-Konzerns Hubert Burda Media gerückt. Das geht aus einer Anmeldung beim Bundeskartellamt in Bonn hervor. Danach plant die Burda Magazine Holding GmbH mit Sitz in München die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmen mit der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG in Essen, um eine Apotheken-Kundenzeitschrift zu publizieren.

Hier tun sich zwei Schwergewichte der beiden Markt-Bereiche zusammen. Hubert Burda Media meldete für das Jahr 2017 den Rekord-Umsatz von 2,67 Milliarden Euro und legte damit um beachtliche 18 Prozent zu. Auch die NOWEDA glänzt beim Umsatz-Wachstum, der stieg im Geschäftsjahr 2016/17 um 672 Millionen Euro bzw. knapp zwölf Prozent auf 6,287 Milliarden Euro. Burda verfügt über viel Know-how beim Zeitschriften-Machen - inzwischen auch beim Thema Gesundheit. Die NOWEDA bringt nicht nur das Apotheker-Know-how ein, sondern auch noch den Zugang zu immerhin rund 9.000 Apothekern, die sind nämlich als Genossen die NOWEA-Eigentümer.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 20.000 Apotheken, über die Kundenzeitschriften angeboten werden. Platzhirsch in diesem Markt-Segment ist der Wort & Bild Verlag in Baierbronn bei München.