%%%Pantaflix und Warner Bros. Entertainment schließen Content-Partnerschaft%%%

Die Pantaflix Technologies GmbH, München, hat sich die digitalen Verwertungsrechte an sämtlichen Produktionen von Warner Bros. Entertainment gesichert. Damit erweitert sich das Portfolio der Streaming-Plattform Pantaflix um Inhalte eines der weltweit größten Hollywood-Studios. Der Filmstock umfasst moderne Klassiker wie 'Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs' und Til Schweigers 'Honig im Kopf', aktuelle Kinofilme wie der Golden Globe-Gewinner 'Aus dem Nichts' und Steven Spielbergs 'Ready Player One' sowie kommende Blockbuster wie 'Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen', 'Aquaman' und 'Der Junge muss an die frische Luft'. Das Entertainment-Paket von Warner Bros. Entertainment wird in den nächsten Wochen auf Pantaflix zunächst in der DACH-Region bereitgestellt.

"Der Deal mit Warner Bros. bereichert unser Streaming-Angebot um ein erstklassiges Film-Portfolio und wird zu einer positiven Wachstumsdynamik im Endkundengeschäft führen", sagt Stefan Langefeld, CEO der Pantaflix AG. "Wir freuen uns, unsere jahrelange Zusammenarbeit mit dem Major Studio im Produktionsgeschäft auf das nächste Level zu heben und nun auch im digitalen Geschäftsbereich zu kooperieren."