%%%Die Facebook-Tochter WhatsApp baut ihre Business App weiter aus%%%

WhatsApp, die globale Chat Application des Internet-Konzerns Facebook, führt drei verschiedene Möglichkeiten ein, über die Unternehmen die App zum Geldverdienen nutzen können. WhatsApp will Unternehmen unterstützen, besser mit Konsumenten zu kommunizieren, so WhatsApp in einem Blog-Post. Nach dem Start der Business Version (WhatsApp Business App), war das Feedback positiv ausgefallen. Nun wird WhatsApp den Support für Unternehmen ausbauen.







Zum einen soll es die Möglichkeit geben, hilfreiche Informationen anfordern. So können beispielsweise Personen, die Informationen zum Versand brauchen, ihre Mobilfunk-Nummer an Unternehmen auf deren Website, App oder im Geschäft geben und so die gewünschten Informationen erhalten. Ein Anwendungsbereich können auch Boarding-Pässe oder Tickets sein.







Eine weitere Option der Business-App-Version ist die Unterhaltung. Nutzer können den "Click-to-Chat" Button auf der Website oder einer Werbung auf Facebook drücken und dann direkt mit dem Unternehmen kommunizieren.





Die dritte Kontakt-Möglichkeit ist die Support-Funktion. Unternehmen können so in Echtzeit Kunden-Support mittels WhatsApp anbieten, um Fragen über ihre Produkte zu beantworten oder Probleme zu lösen.







Nutzen haben volle Kontrolle über die empfangenen Nachrichten und können Unternehmen auch jederzeit blockieren. Unternehmen müssen für einige Nachrichten bezahlen, so soll sicher gestellt werden, dass Nutzer nicht zugetextet werden. Alle Nachrichten sind End-zu-End-verschlüsselt.







WhatsApp arbeitete daran, die WhatsApp Business App mehr Unternehmen zugänglich zu machen. Geplant sind einige hundert Business-App-Varianten sowie die gezielte Ansprache ausgewählter Unternehmen, die sich auf Costumer Communication spezialisiert haben. Der Facebook Messanger hat bereits eine solche Business-Funktion.