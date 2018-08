%%%'Süddeutsche Zeitung' startet neues Gastronomieportal und Chatbot%%%

Die 'Süddeutsche Zeitung' bringt das neue Portal 'Satt und Glücklich' (sattgluecklich.de) an den Start. Die Gastro-Website bietet Tipps in und um München. Alles soll dabei sein: Biergärten, Italiener, Eckkneipen, Cocktailbars bis hin zu Sterne-Restaurant. SZ-Autoren testen jede Woche neue Restaurants, Bars und Cafés in München. Seit dem 1. August 2018 sind die Berichte und Kritiken auf der neuen Seite sattgluecklich.de zu finden.

User haben die Möglichkeit, konkret nach Lokalen zu suchen, etwa Frühstücken in Haidhausen, ein bayerisches Wirtshaus in der Maxvorstadt oder die schönsten Sonnenterrassen Münchens. Mit einer Kartenansicht können neue Lokale in der Nähe oder in einem bestimmten Stadtteil ausfindig gemacht werden. Auch Tischreservierungen, Essen bestellen oder einen Gutschein erwerben sind über die neue Seite möglich.

Im News-Bereich erfahren Nutzer, welches Restaurant neu aufmacht und welches schließt, welche Bar ein neues Konzept ausprobiert und womit Sterneköche oder Blogger gerade experimentieren.

Die Website bietet auch einen wöchentlichen Mail-Newsletter mit Nachrichten, Testberichten und Empfehlungen.

Gleichzeitig mit dem neuen Portal startet SZ.de einen Chatbot. Über den Facebook-Messenger können Nutzer mit dem neuen Chatbot über die SZ-München-Facebookseite kommunizieren. Er macht Vorschläge bei der Suche nach bestimmten Lokalen in der Stadt, wie "Italienisches Restaurant in Schwabing", "Gute Bar in der Isarvorstadt" oder "Frühstück in Neuhausen". Neuigkeiten aus der Münchner Gastro-Szene können ebenfalls abonniert werden sowie auch Nachrichten aus den einzelnen Stadtvierteln.