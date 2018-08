%%%Zoomin.TV produziert Langformat-Serie mit Tencent Video%%%

Die Medienproduktionsfirma Zoomin.TV mit Sitz in Amsterdam realisiert eine exklusive Generation Z-Serie für den chinesischen Internetkonzern Tencent Video. Insgesamt werden sechs Episoden der Langformat-Serie mit dem Titel 'The Amazing Drone Race' produziert. Die 25-minütigen Folgen werden auf der Streaming-Plattform von Tencent ausgestrahlt. Die Reality-Show wird zur Hälfte in China und international gedreht und rückt Chinas beste Dronen-Rennfahrer in den Mittelpunkt.

Roger Lodewick, CEO von Zoomin.TV sagt: "Wir freuen uns sehr, die Beziehung zu Tencent Video ausweiten und intensivieren zu können und werden der Generation Z eine spektakuläre Langformat-Originalserie anbieten."