Condé Nast stellt drei Magazine zum Verkauf

Das Medien-Haus Condé Nast mit Stammsitz in New York hat im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von 120 Millionen Dollar eingefahren. Jetzt zieht das Management Konsequenzen und will drei der 14 Magazin-Titel verkaufen. Es handelt sich dabei um die Zeitschriften 'Brides', 'Golf Digest' und 'W'.





Zudem will der Verlag mindestens sechs seiner 23 Stockwerke im World Trade Center untervermieten. Condé Nast hat dort seit 2015 seinen Stammsitz. Die Magazine 'The New Yorker' und 'Vanity Fair' werden voraussichtlich aus ihren derzeitigen Büroräumen ausziehen müssen.







Der Condé Nast-CEO Robert A. Sauerberg Jr. gab am Dienstag (31. Juli 2018) bekannt, dass Anne Wintour, Chefredakteurin der 'Vogue', das Unternehmen nun doch nicht verlassen wird, wie es zuvor kolportiert worden war.