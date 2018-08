%%%2. Handball-Bundesliga: Sportdeutschland.TV und Sky vereinbaren Kooperation%%%

Der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV und der Pay-TV-Sender Sky haben sich auf eine Kooperation zur Übertragung der 2. Handball-Bundesliga geeinigt. Nach der Testphase am Ende der Spielzeit 2017/18 werden die Plattformen Sportdeutschland.TV und Handball-Deutschland.TV zunächst für zwei Jahre alle 380 Begegnungen der 2. Handball-Bundesliga live übertragen. Daneben wird Sportdeutschland.TV auch alle Partien on demand zur Verfügung stellen. Zudem soll es Highlight-Formate und Zusammenfassungen geben. Der der Online-Sportsender wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 2014 gegründet. Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, gehört seit Mitte 2015 mehrheitlich zu ProSiebenSat.1.

"Wir freuen uns, dass wir unser Handball-Portfolio deutlich ausbauen können", sagt Sportdeutschland.TV-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Neben der gesamten Handball-Bundesliga der Frauen, sowie ausgewählten Spielen der 3. Liga und internationalen Events, passt die 2. Handball-Bundesliga perfekt zu uns."

Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland, erklärt: "Mit der Übertragung aller 306 Spiele der DKB Handball-Bundesliga sowie allen Spielen mit deutscher Beteiligung der Velux EHF Champions League ist Sky der Handballsender im deutschen TV. Wir bauen dadurch den Handball als zweiten großen Mannschaftssport in Deutschland aus. In diesem Zusammenhang hilft auch die Partnerschaft mit Sportdeutschland.TV, um den Sport durch noch mehr Aufmerksamkeit weiterzuentwickeln."