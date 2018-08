%%%'Ich weiß alles!': Neue ARD-Eurovisionsshow startet im September%%%

Bereits im Frühjahr kündigte die ARD an, gemeinsam mit dem ORF und dem Schweizer Fernsehen eine neue Eurovisionsshow auf die Beine stellen zu wollen. Ebenfalls bekannt war, dass es sich dabei um das Quiz 'Ich weiß alles!' handelt. Nun teilte die Sendeanstalt auch den konkreten Termin mit: Die Sendung feiert ihre Premiere am 8. September um 20:15 Uhr. Das Besondere: In der von Jörg Pilawa moderierten Sendung treten die bekanntesten Quiz-Moderatoren aus den drei Sendegebieten in einer Sendung auf.

Bei 'Ich weiß alles!' spielen Kandidaten mit einem außergewöhnlich großen Allgemeinwissen in drei Runden gegen verschiedene Gegner. Zunächst müssen sie sich in einem Fachgebiet gegen echte Experten behaupten, bevor sie es in der zweiten Runde mit 1.000 Gegner aufnehmen müssen. In der dritten Runde warten dann Quiz-Moderatoren der drei Sendeanstalten als Gegner. Neben Günter Jauch sind auch Armin Assinger, Quizmaster der österreichischen 'Wer wird Millionär'-Variante 'Millionenshow' (ORF) sowie Susanne Kunz als Moderatorin des SF-Klassikers 'Einer gegen 100' vertreten .

Als Experten wurden unter anderem Thomas Gottschalk zum Thema Beatles, Schauspieler Tobias Moretti zum Thema Johann Wolfgang von Goethe sowie Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zum Thema Fußball-Weltmeisterschaften eingeladen. 'Ich weiß alles!' ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.