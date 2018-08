%%%'Curvy Supermodel' entwickelt sich für RTL II zum Flop%%%

Während die ersten beiden Staffeln noch zufriedenstellende Quoten verzeichneten, hat es die dritte Staffel deutlich schwerer, ihr Publikum zu finden. Nachdem bereits der Auftakt vergangene Woche mit 5,8 Prozent in der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) schwächer verlief, folgte nun am Donnerstag (02.08.2018) ein Quoten-Tiefstwert: Nur 3,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten das Model-Casting. Das entsprach in absoluten Zahlen etwa 260.000 Zuschauer. Im vergangenen Jahr erreichte die von Tresor TV produzierte Sendung noch rund 500.000 Zuschauer und einen Marktanteil um die sechs Prozent in dieser Altersgruppe. Auch die Reichweiten beim Gesamtpublikum fielen so niedrig wie noch nie für das Format aus: Lediglich 520.000 Zuschauer interessierten sich für die RTL II -Show.