%%%'kicker' und Perform Group starten Kooperation im Bereich Branded Content%%%

Die Fußball-Zeitschrift 'kicker' (Olympia-Verlag, Nürnberg) und die Londoner Perfom Group haben eine Partnerschaft zur Vermarktung von Branded Content Videos vereinbart. Zum Start der neuen Fußball-Bundesliga-Saison haben Werbetreibende die Möglichkeit, entsprechende Inhalte über alle digitalen Kanäle der beiden Partner zu verbreiten. Launchkunde ist die Automarke Opel. Als Vermarkter ist Ströer mit an Bord.

Die beiden Partner bringen ihre jeweiligen Stärken in die Partnerschaft ein: Perform verfügt über weitreichende digitale Sportrechte (Champions League, Europa League, die Ligen in Spanien, England und Italien, Bundesliga-Highlights etc.), die Fußball-Medienmarke 'kicker' über eine zehn Millionen schwere Fan-Gemeinde im Netz. Zusammen mit den Perform-Plattformen Spox.com und Goal.com liegt die Reichweite in Deutschland bei über zwölf Millionen Fußball-Fans.

Der 'kicker' und Perform wollen für das Branded-Content-Geschäft ein eigenes Produktionsteam aufbauen. Daneben steht ihnen mit der Perform-Tochter Goal Studios, die bereits in England und den USA Branded-Content-Videos für Kunden wie Nissan, Hyundai und adidas umsetzt, eine erfahrene Agentur zur Seite.

Wir sprachen mit Martin Schumacher, Leiter Vermarktung Print und Digitale Medien beim Olympia-Verlag, und Thomas Chabin, Sales Director Perform Media DACH, über die neue Kooperation, das Potenzial von Branded Content auf dem Werbemarkt und Inhalte, die junge Zielgruppen begeistern. Das Interview lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Print-Ausgabe.