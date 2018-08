%%%Nussbaum Medienverlagsgruppe ist neuer Medienpartner der Stuttgarter Kickers%%%

Die Nussbaum Medienverlagsgruppe mit Stammsitz in Weil der Stadt bei Stuttgart ist neuer Partner des Fußball-Clubs Stuttgarter Kickers. Der einstige Bundesligist (zuletzt 1992) spielt heute in der Oberliga Baden Württemberg. Das Familienunternehmen unterstützt den Verein mit Spieltagsankündigungen und weiteren Informationen in seinen Blättern rund um Esslingen und Stuttgart. Die wöchentliche Reichweite liegt bei 120.000 Haushalten.

Die Nussbaum Medienverlagsgruppe veröffentlicht Amtsblätter, private Mitteilungsblätter und weitere Medienprodukte mit einer wöchentlichen Auflage von mehr als einer 1,1 Millionen Exemplaren, die in über 380 Städten und Gemeinden erscheinen. An zehn Standorten im "Ländle" beschäftigt das Unternehmen 550 Mitarbeiter.

Marc-Nicolai Pfeifer, Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers, sagt: "Mit dem neuen Medienpartner, der Verlagsgruppe Nussbaum, haben wir einen starken Partner im Bereich der Printmedien mit großer Reichweite an unserer Seite. Durch die hohe Auflage können wir die Wahrnehmung unseres Vereins stark voranbringen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Theo Heuss, Key Account Manager bei Nussbaum, erklärt: "Wir wollen dazu beitragen, die Marke Stuttgarter Kickers vermehrt in den Fokus zu bringen und so die Zuschauer auf die Waldau zu locken."