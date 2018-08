%%%European Championships 2018: ZDF zieht erste Bilanz%%%



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann (Foto: obs/ZDF/Thomas Kierok)

Das ZDF bewertet die Zuschauerresonanz auf die Übertragungen der European Championships "überaus positiv". Durchschnittlich verfolgten bisher 2,04 Millionen die Live-Berichterstattung aus Glasgow. Das entspricht einem Marktanteil von 14,6 Prozent. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann, sagt: "Das war ein großartiger Start, die Zuschauer haben dieses neue Format sofort angenommen. Unser Programmkonzept, zwischen den Sportarten hin- und her zu wechseln, ist voll aufgegangen. Die Quoten sind prima und reichen teilweise schon an die Wintersportwochenenden heran."

Am Dienstag, 7. August 2018, setzt das ZDF ab 9.05 Uhr seine Berichterstattung von den European Championships in Berlin und Glasgow fort. Im Fokus wird dann neben den Bahnrad- und Schwimmwettbewerben in der schottischen Metropole das Berliner Olympiastadion mit den Leichtathletik-Europameisterschaften stehen.