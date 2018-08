%%%Kinder-Medien-Studie: Klassische Medien mit anhaltend hohem Stellenwert%%%



Der Klassiker 'Lustiges Taschenbuch' ist auch 2018 Reichweiten-Führer bei den 6- bis 13-Jährigen (Grafik: Kinder-Medien-Studie)

93 Prozent der Kinder zwischen vier und 13 Jahren in Deutschland schauen mindestens mehrmals pro Woche Filme, Serien oder Fernsehsendungen. 88 Prozent hören Musik, Radiosendungen, Hörspiele oder -bücher. Bücher, Zeitschriften, Magazine oder Comics lesen 75 Prozent mindesten mehrmals pro Woche. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Ausgabe der Kinder-Medien-Studie von Blue Ocean Entertainment, Egmont Ehapa Media, Gruner + Jahr, Panini Verlag, Spiegel-Verlag und Zeit Verlag. Die sechs Medienhäuser haben in diesem Jahr zum zweiten Mal in einer repräsentativen Medienstudie den Medienkonsum und das -nutzungsverhalten von 7,26 Millionen Kindern in Deutschland untersucht.

Titel mit Top-Reichweiten: 'Lustiges Taschenbuch', 'Micky Maus-Magazin', 'Wendy', 'Just Kick-it!'

Die in der Kinder-Medien-Studie erhobenen Kaufzeitschriften werden von 71,1 Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen in Deutschland gelesen, das sind 4,1 Millionen Kinder. Die höchste Reichweite mit 569.000 Lesern (9,8 % Marktanteil) hat 'Disney Lustiges Taschenbuch'. Bei den Sechs- bis Neunjährigen hat das 'Micky Maus-Magazin' mit 266.000 Lesern (9,2 %) die Nase vorn. Die Vier- bis Fünfjährigen bevorzugen 'Benjamin Blümchen': 168.000 Leser (11,7 %).

Bei den Mädchen zwischen sechs und 13 Jahren steht die Zeitschrift 'Wendy' mit 409.000 Lesern (14,4 %) an oberster Stelle, bei den Jungen ist 'Just Kick-it!' mit 487.000 (16,3 %) Lesern die Nummer eins.

Die Zehn- bis 13-Jährigen Mädchen lesen am häufigsten 'Disney Soy Luna' (197.000 Leser, 13,9 %) und die Sechs- bis Neunjährigen 'Wendy (223.000 Leser, 15,8 %). Die vier- bis fünfjährigen Mädchen bevorzugen mit Weitem Abstand 'Prinzessin Lillife (135.000 Leser, 19,4 %).

Bei den zehn- bis 13-jährigen Jungen ist 'Just Kick-it!' die absolute Pflichtlektüre: Das Heft kommt mit 333.000 Lesern aus der Zielgruppe auf einen Marktanteil von 22,1 Prozent. Die höchste Reichweite in der Zielgruppe Jungen zischen sechs und neun Jahren erzielt 'Micky Maus Comics' mit 197.000 Lesern (13,2 %). Die vier- bis fünfjährigen Jungen lesen allen voran 'Bob der Baumeister'(122.000 Leser, 16,5 %).

Werbung kommt an

Die Zeitschriftennutzung ist dabei recht intensiv: 97 Prozent der Kinder lesen oder blättern die Zeitschriften vollständig durch. Nur 13 Prozent hören oder schauen nebenbei andere Sachen. Und 84 Prozent bewahren die Hefte auf.

Werbung in Zeitschriften, Magazinen und Comic-Heften finden 86 Prozent gut oder sehr gut. Werbespots im Fernsehen bewerten 76 als gut oder sehr gut. Werbung im Radio finden nur noch 51 Prozent gut oder sehr gut.