%%%Endemol Shine Beyond produziert YouTube-Format für den WDR%%%



'Das waren die 80iger': Endemol Shine Beyond verantwortet neues WDR-Online-Format mit den YouTubern Dennis und Benni Wolter. (Foto: Endemol Shine Beyond)

Die YouTube-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, bekannt durch ihre Online-Satire-Show 'World Wide Wohnzimmer', sind ab sofort in einer Web-Serie für den WDR zu sehen. In der zehnteiligen Reihe 'Das waren die 80iger' tauchen die beiden Online-Stars in das Jahrzehnt ein und lassen mit spitzem Humor die prägendsten Ereignisse Revue passieren. Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma Endemol Shine Beyond mit Sitz in Köln.

Die zehn fünf bis acht minütigen Folgen sind thematisch aufgeteilt – von 'Film und Fernsehen' über 'Jugendkulturen' bis hin zu 'Sport' und 'Kultobjekten' – und werden mit Einspielern angereichert. Außerdem ist geplant, eine 45-minütige Version im TV-Programm auszustrahlen. Die erste Folge, die ab sofort auf dem WDR-YouTube-Kanal ist, beschäftigt sich mit dem Thema Gaming. Endemol Shine Beyond hat für dieses Jahr weitere Digital-Inhalte für TV-Sender in Aussicht gestellt.