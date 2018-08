%%%Xing steigert Umsatz vor allem wegen Geschäftskunden%%%

Das Hamburger Business-Netzwerk Xing verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 wachsende Einnahmen: Insgesamt nahm der Gesamtumsatz um 28 Prozent auf 110,5 Millionen Euro zu. Der Gewinn vor Steuern (Ebitda) betrug 33,4 Millionen Euro – ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptursache für das Wachstum ist der Geschäftskundenbereich: Das Recruiting-Segment erzielte ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten im Jahr 2017 zu. Mit 49,8 Millionen Euro hat die Sparte damit erstmals den größten Anteil am Gesamtergebnis.

Das Karriereportal, an dem Hubert Burda Media die Mehrheit hält, hat in Deutschland aktuell 14,4 Millionen Mitglieder. Rund eine Million davon zahlen für die Premium-Version.