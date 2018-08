%%%Motorvision TV schließt Content-Partnerschaft mit eoTV %%%

Die Tourist Trophy auf der Isle of Man 2018 gilt als das gefährlichste und härteste Motorradrennen: Auf einer Strecke von rund 37 Meilen erreichen Motorradfahrer dabei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Der Pay-TV-Sender Motorvision TV zeigt den Wettbewerb bereits seit einiger Zeit. Nun bringt der zur German Car TV Programm GmbH gehörende Kanal mit Sitz in München das Sportevent auch ins Free-TV: Im Rahmen einer Kooperation zeigt der kleine Sender eoTV, Leipzig, ab dem 21. August 2018 jeweils dienstags um 21:15 Uhr Vorberichte, Qualifikationen und Zusammenfassungen aller Rennen der Isle of Man TT 2018.

Damit baut eoTV sein Sportprogramm am Dienstagabend weiter aus: Bereits seit April 2018 läuft jeweils um 22:15 Uhr die European Sportsnight by DAZN: Unter diesem Label wird wöchentlich ein ausgewähltes Sporthighlight der Woche aus der Basketball Champions League, der WTA Internationals, des Rugby Champions Cup, Challenge Cup, der Aviva Premiership oder auch aus europäischen Fußball-Ligen ausgestrahlt.