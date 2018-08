%%%Sky zeigt Champions League-Highlights im Free-TV%%%

Fans der Königklasse müssen sich ab der kommenden Champions League-Saison umstellen: Sky überträgt sämtliche Spiele im Pay-TV, das ZDF ging bei der Rechtevergabe leer aus. Nun hat die in Unterföhring ansässige Plattform angekündigt, auch für Zuschauer im Free-TV ein Angebot bereitzustellen: Während der Spiele soll bei Sky Sport News HD zukünftig das Format Champions Corner ausgestrahlt werden. In der Sendung wird Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld mit seinen Gästen an jedem Dienstag- und Mittwochabend von 20.45 bis 23.00 Uhr das aktuelle Geschehen in den Stadien kommentieren und analysieren. Zusätzlich zur Unterhaltung über die Spiele des Abends soll vereinzelt auch der Live-Kommentar aus der laufenden Konferenz eingespielt werden.

Im Anschluss an die Live-Spiele gegen 23.00 Uhr zeigt Sky Sport News HD im Rahmen der 'Late Night News' zudem die ersten Spielszenen der Begegnungen in Kurzform. Ab 0.00 Uhr präsentieren die Moderatorinnen Britta Hofmann und Jessica Libbertz (vorher Kastrop) im Wechsel das einstündige Format 'Alle Spiele, alle Tore komplett', in dem die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien im Free-TV gezeigt werden sollen.

Auch vor den Spielen will Sky Free-TV-Zuschauer an sich binden: So ist geplant, die Vorberichterstattung zu den Live-Spielen im Pay-TV auch frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausstrahlen. Im 'Champions Countdown' ab 18.30 Uhr sowie im 'Dienstag/Mittwoch der Champions' ab 19.30 Uhr werden alle Fußballfans auf die anstehenden Begegnungen informiert.